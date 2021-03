El elenco de la serie musical "Glee" se reunirá para rendir tributo a la actriz Naya Rivera en la ceremonia de los GLAAD Media Awards 2021. Demi Lovato presentará el encuentro que busca celebrar el legado de uno de los personajes principales de la serie, Santana Lopez, interpretado por Rivera.

Para las estrellas de la producción de Fox, esta será una nueva oportunidad de recordar a Rivera durante la ceremonia pautada para el jueves 8 de abril de 2021, cuando se cumplan ocho meses de su muerte por ahogamiento en julio del año pasado.

La actriz interpretó a Santana desde 2009 a 2015 durante las seis temporadas de la serie. Por su lado, Lovato interpretó a Dani, la novia de Santana, en cuatro episodios de la quinta temporada.

Según el Daily Mail, el tributo también destacará la influencia que el personaje tuvo sobre un amplio sector de adolescentes de la comunidad LGBTQ y su rol en la representación de una latina en la televisión estadounidense.

En esta ocasión, la cantante y actriz anunció su participación desde su cuenta de Twitter, desde donde escribió que está honrada de poder unirse al elenco de "Glee" para realizar este tributo.

“Me siento honrada de unirme al elenco de 'Glee' en la próxima #GLAADawards para rendir homenaje al legado de Santana López, quien fue interpretada por la más increíble, talentosa y hermosa Naya Rivera”, expresó Lovato en su publicación.

I’m honored to join the cast of Glee at the upcoming #GLAADawards to pay tribute to the legacy of Santana Lopez, who was played by the most incredible, talented, and beautiful Naya Rivera🕊💞 pic.twitter.com/0KV50nK53v