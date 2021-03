Para nadie es un secreto que a Danna Paola le rompieron el corazón y que por mucho tiempo vivió una relación tóxica que la llevó a tocar fondo, pero, a su vez, le permitió conocer lo que es el amor propio.

Inspirada en esta experiencia, la cantante mexicana produjo su nuevo disco "K.O.", el cual concentra todas las vivencias que experimentó en esta etapa de su vida, de la cual habla sin ningún tipo de problema y de manera madura.

"Todos merecemos permitirnos estar mal. Está bien, estar mal. Es algo que yo aprendí, el no huir a esos sentimientos, el no tapar el Sol con un dedo y creer que todo está bien y traer una máscara y decir: 'no, todo está bien, me rompieron el corazón, pero bien'. No. Hay que pasar ese duelo", afirmó la también actriz durante una entrevista en el programa español El Hormiguero.

La intérprete de "Lu" en la serie de Netflix "Élite" insistió que es necesario permitirse “estar mal”, pues eso contribuye a aumentar también el amor propio.

"Analiza. Esa persona pasó por tu vida por algo, hoy en día eres una mejor persona, necesitabas pasar por esto porque es una señal del universo, porque nadie merece un amor ordinario", dijo.

Y apuntó: "No merecemos a alguien que esté allí, pero para cuando ellos quieran. Por eso escribí este álbum, justo en honor a eso".

Agradecimiento a sus fans

Ante el éxito de este disco, Danna Paola agradeció a sus fans y expresó su emoción por la gran acogida que le dieron.

"Quiero darle las gracias a los fans porque mi nuevo disco lo han abrazado mucho (...). Fue un gran proceso (la producción) porque es una historia de principio a final con letras de mi autoría".

Al respecto, la artista narró que el "2017 fue el año más crucial e intenso de mi vida. Viví una depresión muy heavy y me rompieron el corazón".

Fue a partir de esto que su amigo y productor Stefano Vieni le aconsejó hacer música. "Fue increíble. Una manera de drenar, de llorar y de sentir las canciones", afirmó la intérprete.

