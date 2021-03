El destacado actor chileno y actual jurado del programa de Mega, "Got Talent Chile", Luis Gnecco, mostró a través de redes sociales las marcas corporales que le quedaron tras haber contraído coronavirus y ser internado en cuidados intermedios por las consecuencias de la enfermedad.

Recordemos que Gnecco se contagió de Covid-19 tras el brote de la enfermedad que se dio en medio del elenco de la obra "Orquesta de señoritas", en donde también se contagio Cristián Campos, Willy Semler, Mauricio Pesutic, entre otros.

Tomás Vidiella, quien falleció hace pocas semanas por el mismo virus, también era participante del montaje teatral señalado.

Las marcas del coronavirus

El juez de "Got Talent Chile" subió a través de historias de Instagram una foto en donde se ven las marcas corporales que quedaron en su brazo a raíz de las inyecciones y líquidos que recibió.

Sobre la imagen, en la cual aparecen varios moretones, Luis Gnecco escribió "Tracce", que en italiano significa "huellas".

Historia de Luis Gnecco

"Todavía estoy asustado"

Gnecco aseguró hace un par de días, tras ser entrevistado en Meganoticias, que el Covid-19 "es una cuestión para estar asustado todo el tiempo, todavía estoy asustado, porque es un bicho que no sabes cuándo cambia".

El protagonista de "El bosque de Karadima" señaló que ahora está más tranquilo y que de a poco irá retomando su rutina habitual.

"Vengo trabajando hace un año y nunca he parado de trabajar en pandemia, y me he hecho más de 30 PCR para trabajar en un grupo cerrado", indicó, agregando que ahora "nos tocó al interior de un equipo", donde "hubo testeo y cuidados", pero aún así se contagiaron. "Si te agarra, te agarra con tu salud, por eso es que hay que cuidarse", remató.

Todo sobre Famosos chilenos

Ver cobertura completa