Belinda y Christian Nodal son una de las parejas del momento en México. Desde que se conoció su romance, los fans deliraron y han seguido el amor que ambos se demuestran en las redes sociales desde muy cerca.

Su noviazgo comenzó cuando compartieron roles de coach en el programa “La Voz México”, y aunque solo han transcurrido 7 meses se han vuelto inseparables, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas de la farándula del país azteca.

Sus fans aplauden y revolucionan las redes con cada gesto de los famosos artistas, por ello una vez más los rumores inundaron las redes cuando la intérprete de “Amor a Primera Vista” publicó un video en sus historias de Instagram, que daría a entender que está embarazada.

Belinda y Christian Nodal podrían ser padres

Aunque Christian Nodal tiene en la actualidad 22 años, se muestra seguro del amor que siente por la cantante, a quien llena de elogios y palabras románticas en cada una de las publicaciones de la artista de 28 años.

En la grabación que Belinda posteó se ve a su novio descansando sobre su vientre, mientras ella le acaricia el cabello verde, el look más reciente del joven cantautor mexicano, teniendo de fondo en el video la canción “We are (one piece)” de Red Rocket.

Pero lo que enloqueció a sus fans fue la escena romántica en la que Nodal mira la cámara y al mismo tiempo detiene su mirada en el vientre descubierto de su amada, quien viste un top color beige y un pantalón deportivo mientras descansan en la cama.

Esto despertó la intriga de los fans, quienes especulan que la pareja pudiera estar en la espera de un bebé o podrían estar planeando la posibilidad de ser padres en un futuro cercano.

Belinda y Christian Nodal disfrutan de su amor en España, donde la cantante tuvo que mudarse para ser parte de la nueva serie de Netflix “Bienvenidos a Edén”, que significa el regreso de la cantante a las producciones dramáticas, detalló el portal de Infobae.

Desde el país ibérico, el cantante publicó fotografías y videos en el que muestra cómo comparte sus días al lado de su novia. Belinda se convierte una simpática chef que se mete a la cocina para sorprenderlo con un rico desayuno, como unos huevos fritos que cocinó divirtiéndose junto a Nodal.

No es la primera vez que se desatan rumores sobre un posible embarazo de Belinda. A inicios de enero de 2021, una fotografía que posteó Nodal posando sobre el regazo de su hermana Amely González Nodal, quien guarda un parecido con Belinda, encendió las alarmas de los fans, pues se pensó lo mismo, que el vocalista y su novia estarían en la dulce espera.

