Para nadie es un misterio que una de las parejas más consolidadas de la música latina es la que componen Camilo Echeverry y Evaluna Montaner. Un romance que habría iniciado gracias al padre de la joven, Ricardo Montaner.

Esto último fue lo que reveló el intérprete de "Ropa Cara" en una entrevista con un programa de televisión argentino. Echeverry confesó que incluso, su ahora suegro, le daba trabajo para que él pudiera viajar desde Colombia a Miami a visitar a Evaluna.

La ayuda de Ricardo Montaner

En el espacio de televisión "La Peña de Morfi", Camilo reveló que él siempre quiso "ir a visitarla (a Estados Unidos) porque nos gustábamos, entonces empecé a ahorrar".

"Montaner me ayudó dándome trabajo, me daba para grabar unos demos. Yo creo que él nunca necesitó esos demos. Yo creo que él me ponía a grabar para que pudiera ahorrar para visitar a Evaluna y que así yo sintiera que nadie me estaba invitando", expuso.

Echeverry comentó que si bien, Ricardo Montaner nunca le ha reconocido que le daba pequeños trabajos para que pudiera conquistar a su hija, está convencido que "es así". "Me pedía grabar unas guitarras y justo era unos días antes del cumpleaños de Evaluna", agregó.

"En una de esas visitas a Evaluna, estando con Mau y Ricky (hijos de Montaner), me empecé a meter en sesiones de composición que me abrieron la puerta a lo que hoy es mi carrera", remató.

