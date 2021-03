Al igual que sus padres, Manuel Mijares y Lucero, la hija de ambos conocida públicamente como "Lucerito", quiere hacerse un nombre en la música latinoamericana. Si bien heredó el talento de ambos, lo cierto es que no todo le ha sido tan fácil en su carrera artística.

En una entrevista que concedió a medios mexicanos, la joven confesó que contrario a lo que muchos creerían que por ser hija de famosos tiene muchas ofertas laborales, lo cierto es que no recibe muchos ofrecimientos de sellos discográficos.

Asimismo, habló sobre el bullying cibernético y las ofensas que a veces recibe a través de internet, en donde le critican su aspecto físico, su voz, su estilo, entre otras cosas.

"No me salen oportunidades"

Tras ser abordada en el aeropuerto por un grupo de periodistas, al ser consultada sobre los planes que tiene para su carrera musical, "Lucerito" confesó que por ahora, no tiene nada en mente. "Ahorita no (...) porque no me salen oportunidades así de rápido", lamentó.

Pese a que la industria ha sido, de alguna forma, esquiva con su incipiente carrera, la adolescente de 16 años contó que sus famosos padres siempre la han apoyado mucho y le han dado consejos para enfrentarse a las redes sociales.

"Me dicen que a veces no pele (tomar en cuenta) mucho los comentarios ni buenos ni malos, porque a veces hacen bastante daño, y a veces son mucho más malos que buenos, pienso que dejarlos pasar y siempre ser sencilla y nunca ser protagonista", sentenció.

Asimismo, comentó sobre lo que le significó cantar con sus padres. "Me siento muy privilegiada, porque a veces no hay oportunidad de cantar con tus padres, este es uno de mis mayores privilegios y me siento la más feliz del mundo".

Lucero Mijares tiene dos canciones con su padre llamadas "El privilegio de amar" y "Mi Universo". Estas interpretaciones le hicieron ganar el premio Fans Choice Awards al Mejor Debut musical mexicano.

