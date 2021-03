No es la primera vez que Dua Lipa visita México, pues a principio de 2021 la cantante británica disfrutó de los paradisíacos paisajes de Tulum junto a su novio Anward Hadid, su hermana Rina y un grupo de amigas.

En ese entonces, la plataforma Twitter se llenó de críticas de los internautas que crearon toda una polémica por los días de vacaciones de la famosa artista, al replicar cientos de comentarios que hablaban que en plena pandemia no cumplió con los protocolos del coronavirus y se mostró sin mascarilla en la playa.

Y en una nueva oportunidad, la intérprete de “Break My Heart” llegó de nuevo al país azteca y revolucionó a sus fanáticos. Esta vez se hizo tendencia en las redes sociales, porque una joven que se abalanzó sobre la artista. Twitter se llenó de memes y disculpas.

La reciente ganadora del Grammy aterrizó en México para cumplir compromisos de trabajo en la grabación de un comercial, en la campaña publicitaria del perfume “Libre” de la firma francesa Yves Saint Lauren, del que es imagen oficial la artista nacida en Londres.

En su cuenta de Instagram, la estrella dejó ver su entusiasmo por el trabajo que realizaría y posteó una imagen en la se le veía sentada vistiendo un look “total black” de cuero. En la leyenda escribió: “Feliz de estar de vuelta en el set para la nueva campaña de Libre, con el equipo de YSL Beauty”.

De acuerdo a lo publicado por el diario Milenio, este mensaje de inmediato disparó las alarmas de los fans que analizaron la fotografía y precisaron el lugar donde Dua Lipa realizaba el video. De inmediato, cientos de seguidores se concentraron en Proyecto Público Prim en la Colonia Juárez, donde esperaron que la artista saliera.

Entonces, una joven burló la seguridad privada y una valla que la protegía y se lanzó sobre Dua Lipa. La cantante alzó sus manos para saludar a los presentes y en ese momento la chica se le acercó. En la acción, los guardaespaldas la protegieron y la introdujeron en la camioneta que salió rápidamente del lugar, reseña el diario El Excelsior.

El video del "ataque" se viralizó en las redes con el hashtag #sorryduacdmx, palabras con las que los admiradores de Dua Lipa quisieron pedir disculpas ante el incidente que vivió la cantante en suelo mexicano, temiendo que no desee regresar más al país.

Pero la artista no se mostró enfadada o molesta por el hecho, pues antes de partir hacia Los Ángeles publicó varios post sobre su visita a México. Allí dejó ver su satisfacción por lo vivido mostrando los platillos típicos que disfrutó en su estancia, así como algunas gráficas de los lugares visitados.

En su leyenda escribió con marcado buen humor: “Esta es mi lenta transición para convertirme en una blogger de comida”.

