El multimillonario influencer italiano, Gianluca Vacchi, subió un tierno video en compañía de su hija Blu Jerusalema, en donde se ve como disfrutan el tiempo juntos.

En el registro, se ve como la pequeña con casi 6 meses de vida, juega con el rostro de su padre con sus pequeñas manitos, e incluso, se lleva a la boca la nariz de él.

"Le encanta morder a su papi", escribió al pie de la publicación el empresario, casado con la modelo venezolana Sharon Fonseca, el cual logró conseguir cientos de miles de likes y un sinfín de comentarios de sus fans y seguidores, quienes destacaron su rol de padre.

El exchico reality español que se hizo conocido en Chile por los realitys de Mega, Pascual Fernández, fue uno de quienes le comentó al italiano en el post.

Quien fuera policía en el país vasco le escribió: "Hermano, qué luz tienes", sumado a dos emojis de corazones. Vacchi le contestó: "Hermano mío, un abrazo fuerte", revelando una desconocida amistad entre ambos.

Pascual le comenta a Gianluca

Sharon Fonseca y sus meses como madre

Fue en octubre de 2020 que Blu Jerusalema, la primera hija de ambos, nació. Sobre sus primeras semanas siendo madre, Fonseca aseguró que han sido las más "hermosas de mi vida".

"Es increíble la sensación de plenitud que me da mi hija. De vez en cuando me desconecto de mi celular y pasan días que no lo veo, y me pasa que me preguntan si es que no estoy bien, y la verdad es que el tiempo pasa tan rápido que ni me doy cuenta, pero quiero estar presente en cada detalle de mi bebé", sostuvo.

No obstante, igual reconoció que no todo ha sido tan fácil. "Son semanas difíciles también, no te voy a mentir. Hay muchas pequeñas cosas que voy aprendiendo día a día como madre primeriza, pero creo que eso sera siempre así. Creo que la maternidad nunca te deja de enseñar".

Sobre su novio, Gianluca Vacchi, en el rol de padre, Sharon señaló que "verlo en acción es maravilloso. Ha superado cualquier expectativa. Es un padre tan cariñoso, presente, paciente... Tienen una conexión de padre e hija que es única. Cuando la sostiene, la puede dormir en minutos. Y cada vez que tenemos una cita médica en el hospital, él la lleva en sus brazos, la viste, la atiende durante la visita y quiere hacer todo, porque piensa que él la protege más del virus que yo".

La modelo reconoció que producto de la pandemia, muchos de sus familiares y amigos no han podido conocer a la pequeña Blu. "Me gustaría poder compartir más con mis familiares y amigos. Es una experiencia única en la vida, así que es natural que uno quiera compartirla con sus seres queridos", confesó.

Todo sobre Gianluca Vacchi

Todo sobre Famosos