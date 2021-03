Este domingo 21 de marzo, Mega estrenó el programa "Modus Operandi", el cual revela cómo actúan las bandas delictuales en Chile.

Asimismo, el espacio también muestra a famosos que han sido víctimas de la delincuencia. En el episodio debut, el chef francés radicado en Chile, Yann Yvin, además de rememorar el violento robo del cual fue víctima en 2020, reveló que en 2019 casi le hacen una encerrona.

El intento de "encerrona"

Yvin comentó que era un domingo de invierno, cerca de las 21 horas, cuando transitaba por la autopista de Américo Vespucio. En la vía fue interceptado por cuatro sujetos que, además de llevar pistolas, iban con máscaras de los personajes de "La Casa de Papel".

"Me apuntaban todos, me decían: ‘Sale, te vamos a matar, te vamos a romper. Tienes que salir ya'", contó.

Tras este traumático primer encuentro con los delincuentes, Yann reveló que sufrió un "bloqueo mental". "Me quedé en blanco (...) no sabía qué contestar, buscaba el botón para salir, pero no lo encontraba. Mi mente quería salir, pero mi cuerpo no actuaba. Se empezaron a enojar cada vez más", recordó.

La violencia comenzó a escalar cada vez más, y el chef reconoció que "pensé que iba a morir" en el atraco. "(Se decía a si mismo) Vas a morir un 'fomingo', feo, que lata de morir así, lejos de mi familia", pensó.

Un hecho fortuito lo salvó: Yann Yvin comenzó a gritar en francés cosas que no recuerda, y cree que eso ahuyentó a los delincuentes, quienes podrían haberlo reconocido.

El asalto lo mantuvo en silencio durante meses y ni siquiera lo habló con su familia. "No lo hablé con nadie, a mi familia no quería asustarla porque estaban en Canadá, no le dije absolutamente a nadie durante dos años".

El cocinero aprovechó el espacio para hacer una reflexión sobre lo vivido, reconociendo que no existe "fórmula mágica para acabar con la violencia y la delincuencia", pero que se puede atacar, a su juicio, de otra forma.

"Educación, en todos los sentidos. Y eso sabemos que en Chile falta. Falta nivel educacional en todos los ámbitos (?) Cuando la violencia cae en la normalidad es lo peor", remató.

