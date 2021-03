Se hizo conocido en Chile por participar en "Doble Tentación", el exitoso reality show de Mega emitido en 2017. Pero ahora quiere cautiva a otro público exhibiendo su cuerpo en Only Fans, la fogosa aplicación que se ha vuelto popular en la farándula criolla.

Se trata de Bruno Galessi, quien anunció su debut en la plataforma a través de redes sociales y que promete no dejar a nadie disconforme con las fotografías que publicará.

"Armé un estructura de lo que ofreceré. El pudor no me importa, siempre me ha gustado exhibirme públicamente y en privado. Andar desnudo por la vida es lo que soy. Sé que suena chistoso, pero para mí es una sensación muy agradable", cuenta.

El modelo se toma en serio su nuevo proyecto personal: "Para mí no es un contenido bruto, sino erótico. Hay desnudos que los iré matizando con otras fotos, porque no quiero que la gente se sorprenda tan de golpe".

"No tengo problema en mostrar nada. Por mí subiría estas fotos directamente a Instagram, pero me las darían de baja (por mostrar desnudos). Lo bueno es que Only Fans te ofrece remuneración", agrega.

Si bien lleva pocos días en la plataforma, reconoce que no le ha ido nada mal: "Mi suscripción cuesta 11,11 dólares (cerca de ocho mil pesos). Me está yendo muy bien, me he sorprendido. Se hace un poco adictivo tener una plataforma en la que vas facturando en la medida que vas mostrando".

Su vida previa

Antes de debutar en esta aplicación, Bruno tenía una ocupada vida en los negocios, pero la contingencia nacional arruinó sus planes.

"Tenía una productora de eventos, estaba a punto de lograr un espacio en Lollapalooza y arrancó el estallido social. Después la pandemia lo arruinó más", comenta a LUN.

"Estuve en un proyecto de mancuernas ecológicas, dejé para lo último trabajar con las redes sociales", concluye.

