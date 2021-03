Una graciosa situación es la que vivió J Balvin en una tienda de Queens, Estados Unidos, según él mismo registró en sus stories de Instagram y compartió con los más de 46 millones de seguidores que tiene en su perfil.

Según él contó, entró al lugar y fue atendido por una mujer quien le dijo que era muy parecido a un famoso reguetonero: J Balvin. Sí, él mismo.

“Me vine pa’ Queens y la doña dice que me parezco a... ¿a quién me parezco yo?”, le pregunta a la mujer, quien reacciona con risas y le responde que “usted es igualito a J Balvin”.

En tanto, él se baja la mascarilla y le dice bromeando: "No, yo no soy J Balvin, me parezco”, mientras sonríe.

Su música

Este viernes el colombiano sorprendió con el lanzamiento de “Tu Veneno” con Taiko, nuevo sencillo que será parte de su próximo álbum, y que cuenta con un video que retrata la cultura del reggaetón.

Este estreno se suma al realizado hace dos semanas cuando lanzó sin previo aviso la canción “Ma G”, junto al clip grabado en su natal barrio Castilla de Medellín, Colombia, y que fue presentada durante el show previo a la pelea de boxeo entre el mexicano Saúl “El Canelo” Álvarez y el turco Avni Yilirim, en Miami.

