Una fuerte confesión es la que realizó la española Gala Caldirola quien, junto a su esposo, el futbolista chileno Mauricio Isla, conversaron íntimamente en el programa “De tú a tú” de Martín Cárcamo.

Ambos se refirieron a las crisis que han enfrentado como pareja, una de ellas, cuando se enteraron de que la exchica reality estaba embarazada de su hija Luz Elif (3), todo cuando llevaban un año de relación.

“Para mí ese momento fue un susto porque no me encontraba preparada para tantos cambios. Me sentía muy joven”, aseguró Gala, quien tenía 25 años cuando se convirtió en madre.

La modelo sorprendió, además, confesando que “en un inicio tenía miedo, pero él me dijo ‘yo te apoyo’. Yo no quería tenerla en ese momento, pero él me dio la seguridad porque él ya tenía una hija”. “Él ya lo había vivido, entonces él me dio la seguridad y la tranquilidad y de a poco me fui adaptando a la nueva situación”, agregó.

La relación con Isla

La famosa pareja lleva cinco años juntos, historia que comenzó en 2016 gracias a un engaño. “No quería involucrarme con alguien del fútbol. Básicamente me llevaron engañada, yo no sabía quién era él”, contó ella sobre la primera vez que conoció al seleccionado nacional.

“Yo en un inicio pensaba ‘Suro (su amigo y manager) me habla de una persona que se llama Mauricio y que quiere un saludo mío porque me veía en la tele’. Yo le mandé el saludo y ahí quedó la cosa”, confesó.

“Yo estaba tomándome unos tragos y de repente llega un Maserati blanco y yo nunca imaginé que era él. Se baja del auto con música, vestido como un reggaetonero, luego se sentó y no habló en toda la noche. El tímido era él”, dijo sobre el primer encuentro.

