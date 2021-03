Pedro Pascal quiere seguir cosechando éxitos a su reconocida carrera actoral y ahora será uno de los protagonistas de una serie de terror que será emitida por Apple TV+.

Pero no se trata de una producción cualquiera, ya que se caracteriza por su innovador formato. Según cuenta su director, Fede Álvarez, es una serie cuya historia será contada principalmente mediante el audio y con casi nulo apoyo de gráficas visuales.

Y eso no es todo, el chileno compartirá su protagonismo con famosas figuras del espectáculo nacional, tales como el cantente Nick Jonas (de "Jonas Brothers"), Lily Collins, Karen Gillan y Joey King, solo por nombrar algunos nombres.

"La gente respondió muy bien a los guiones, a querer trabajar en mi proyecto y con Apple. Es raro para algo tan experimental, pero creo que los mejores actores siempre quieren probar cosas nuevas", declara el director uruguayo sobre la participación de connotadas estrellas como Pascal.

¿De qué se trata la serie?

Disponible a partir de este viernes 19 de marzo, "Llamadas" pretende que el espectador escuche una serie de llamadas telefónicas, muchas de ellas extrañas y espeluznantes, entre varios de los personajes.

"Si o sí deben verlo en pantalla, porque hay muchas pistas y guías para la historia que están escondidas en los gráficos. Hay personajes que se envían mensajes de texto entre sí y los diálogos aparecen ahí, entonces hay episodios que no funcionarían si uno simplemente los escucha", explica Álvarez.

"Aparte, el nivel de intensidad y emoción que se siente cuando lo ve en la TV es mucho mayor que si uno solo escucha. Esta serie se creó para que uno tenga todos los sentidos alerta", sostiene a El Mercurio.

El director asegura que el espectador vivirá una experiencia que nunca antes había tenido: "El misterio pasa justamente porque no lo puedes ver, entonces parte de la limitación de no tener imágenes te abre la puerta a otras cosas que no necesariamente contarías en el cine".

Grabaciones desde casa

Otra particularidad de esta producción es que los capítulos fueron grabados desde la casa de los actores, es decir, no necesitaron de un set para concretar el proyecto.

Antes de grabar, se reunían a través de la aplicación de videollamadas Zoom para conocerse y luego comenzaban con el trabajo: "Como la gente trabajaba desde sus propios espacios, generaba actuaciones mucho más íntimas que cuando están en un estudio con mil luces y personas alrededor. Era todo muy realista", concluye el cineasta.

Todo sobre Pedro Pascal

Todo sobre Famosos chilenos