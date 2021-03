Uno de los protagonistas de la famosa serie “Grey's Anatomy”, Jesse Williams, le dio un regalo a los fanáticos. El actor se reencontró en el set de grabación con la actriz Sarah Drew, una de sus excompañeras en la producción.

Williams y Drew se ven las caras tres años después de que ella abandonara la serie en la temporada 14 del drama médico transmitido desde el año 2005. Los amigos publicaron emocionados el encuentro en sus respectivos perfiles de Instagram.

El video que emociona a los fans de “Grey's Anatomy”

El actor, quien interpreta al cirujano Jackson Avery, compartió un video en el que se ve subiéndose a una camioneta y en su interior estaba Sarah Drew, la doctora April Kepner en la ficción.

En el clip, el intérprete dice “sentandome para ir a trabajar”, mientras que detrás apareció ella para saludar ante la cámara. Williams solo dejó un emoji de regalo en la leyenda del audiovisual. Por su parte, Drew compartió una imagen en la que escribió con humor: "Nbd. No emocionado en absoluto".

Aunque no dan detalles, en las imágenes se puede apreciar a los dos con mascarillass, su aspecto es muy similar al de los personajes que desempeñan en la pantalla chica: él con el cabello corto y ella pelirroja, con el pelo hasta los hombros.

Ambas publicaciones enseguida causaron furor entre los seguidores de la serie, quienes comentaron emocionados sobre el reencuentro de los actores, ya que sus personajes tuvieron una relación en las temporadas pasadas de "Grey's Anatomy".

Ellen Pompeo, Kelly McCreary y Giacomo Gianniotti, compañeros de producción también se unieron y reaccionaron, dejando varios emojis de corazones y fuego.

Sarah Drew de regreso

Sarah Drew abandonó inesperadamente la historia televisiva después de nueve temporadas y según el portal ET online, regresará en los próximos episodios de la temporada 17.

La actriz siempre ha mostrado su disposición de regresar al drama, en el caso de que surgiera alguna posibilidad.

"Esa es una pregunta difícil de responder porque nadie me ha pedido que regrese, así que no puedo responder eso", dijo la estrella al portal en noviembre de 2020. "Todo lo que diré es que amo a mi familia allá, así que nunca diría que no a la posibilidad, pero no se ha presentado", añadió.

En su última participación, el personaje de Sarah tiene una hija de nombre Harrie con Jackson Avery (Jesse Williams) y luego se casó con Matthew Taylor, interpretado por Justin Bruenin. Su regreso podría dar un panorama a los fanáticos, quienes han especulado sobre lo que pasará en la serie.

