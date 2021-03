El actor chileno Felipe Braun comentó cómo es su relación actual con la actriz María Elena "Mane" Swett, a más de 10 años de la separación y posterior divorcio entre ambos.

Ambos sostuvieron una relación desde el 2003, cuando se conocieron en la teleserie "Machos", donde fueron compañeros de elenco. Tras convivir por varios años, se casaron en 2006 y se divorciaron en 2010.

El quiebre acaparó la atención de los medios, quienes acusaron que él le había sido infiel a Swett con una cercana amiga de la actriz.

Su quiebre con Mane Swett

En un programa de Canal 13, el actor rememoró lo que vivió el tiempo en que se supo de su separación. "Es súper loco, mi relación terminó mucho antes del escándalo, un año antes. Y un año después empieza a quedar la embarrada y empiezan las especulaciones, todo lo que pasó. Y entonces para mí era todo muy desconectado", comenzó diciendo.

Mane Swett y Felipe Braun cuando eran esposos

Tras ser consultado si al saberse públicamente que se habían separado, conversaba con Mane Swett, el actor reveló que seguían comunicados. "Hubo temas delicados por lo que conversamos mucho. Y también mucho con mi señora, porque yo ya estaba con ella. Sofi estuvo muy cerca de todo. La conocía, era mi polola y ya estábamos saliendo".

Braun añadió que actualmente la relación entre ambos es bastante cercana y que guarda los mejores recuerdos de los años en los que fueron matrimonio. "Con la Mane somos bien amigos, conversamos mucho", remató.

Consecuencias de la exposición mediática

Luego de hacer noticia por su trabajo, de un momento a otro, Felipe Braun comenzó a ser tema por su separación con Mane Swett.

El actor confesó que al convertirse en noticia por su vida privada de forma repentina, se sintió agobiado rápidamente por la situación. De hecho, conocido fue el video donde lanzó el micrófono de un periodista al ser consultado por su situación con Swett.

Sobre esta situación, la cual consideró como "acoso", Braun señaló fue "el peor error de mi vida. Nunca más lo voy a hacer en la vida porque es muy caro hacer eso. Ya le hiciste la noticia y vamos para delante de nuevo. Pero ya no daba más. Me agarraban en todos lados y me preguntaban cosas que yo no quería hablar".

