Una voz conocida es la que llegará próximamente a “Marvel’s Avengers”, el videojuego de Crystal Dynamics y Square-Enix, así como en las versiones optimizadas para PS5 y Xbox Series X.

Se trata del actor Giacomo Gianniotti, popular por su personaje Andrew DeLuca en “Grey’s Anatomy”, quien recientemente protagonizó uno de los episodios más emotivos de la popular serie que se encuentra emitiendo su temporada 17.

Su personaje

El actor italiano de 31 años tendrá la misión de interpretar a Clint Barton, conocido también como “Hawkeye” (Ojo de Halcón), superhéroe que ha significado un gran desafío para el intérprete.

“Es diferente porque sobre todo te tienes que concentrar en tu voz, mientras que en TV tienes otras herramientas como tu vestido, tus gestos o las cosas que tocas. Es una actuación que requiere especial atención, casi meditativa”, señaló a HobbyConsolas sobre las diferencias de trabajar en TV y un juego.

Giacomo contó, además, que evitó ver otras películas o series donde aparece "Ojo de Halcón" para así no estar influenciado por nada. “Me concentré en el cómic My Life As A Weapon. Es la inspiración que tomaron los creadores del juego para recrear al personaje”, explicó.

Gianniotti aseguró que lograron construir un personaje “muy interesante, que es encantador, es un gran arquero y además es humano. Sufre dolor, no es como el resto de los Vengadores porque no tiene superpoderes, sino que se trata de una persona normal”.

Lo que pasará

El actor adelantó que en esta nueva entrega de “Marvel’s Avengers” se sabrá qué ha pasado con su personaje desde el A-Day que ocurría al principio del juego. “Sabremos qué ha pasado en todo este tiempo y cómo ha conseguido sobrevivir a los acontecimientos que ocurrían en el juego. También hay motivos para que Clint Barton se sienta culpable por no estar ahí en los momentos de crisis”, señaló.

Giacomo además contó que, si bien aún no está confirmado, hay posibilidades de volver a interpretar al personaje más adelante en futuras actualizaciones, considerando que el juego está planteado como Game As A Service.

Todo sobre Marvel

Todo sobre Videojuegos