La recordada periodista y conductora de televisión de espacios de farándula, Carola Julio, está viviendo un gran momento en cuanto a lo personal.

Luego de separarse de su exmarido, el comunicador y empresario de la televisión Rodrigo Danús, la rubia encontró el amor con el ingeniero comercial ligado al rubro inmobiliario, Ferencz Delarze Kovacs.

Esta última semana ambos se escaparon a Miami, a pasar unos días de calor entre las paradísiacas playas de la ciudad costera, luego de pasar un año confinada por la pandemia de coronavirus.

En conversación con LUN, Carola detalló lo que ha sido su viaje: "Salimos con mascarillas a todos lados, pero sí hemos visto a gente sin ella. Para entrar a las tiendas y los restaurantes hay aforo, muy parecido a la fase 3 en Chile. A las 23 horas ya no se puede andar en la calle".

Viaje sin su hijo

Asimismo, contó que este viaje que hizo solamente con Ferencz, es una experiencia que recomienda. "(El viaje) Nos fortaleció ene. Nos reímos todo el rato (...) era súper necesario su escapada romántica por todo lo que ha pasado en el último año".

Tras ser consultada el motivo por el cual no viajó con su hijo de 10 años, Rodrigo, la rubia comentó que el niño "no aceptó porque no hay nada que le guste más en la vida que ir al colegio, especialmente ahora con clases presenciales. Se quedó feliz con mi mamá".

Este fue un viaje que ambos habían planeado en 2019, pero que finalmente fue aplazado por la pandemia esperando que la situación subsanara. Sin embargo, decidieron ir en medio de la emergencia sanitaria ya que, tras pensarlo, consideraron que "la pandemia tiene para rato y de alguna forma tenemos que retomar un poco la vida. Tampoco me quiero privar de hacer cosas entretenidas".

