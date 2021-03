Iniciada la nueva temporada del programa “Mira quién Baila”, donde se conocieron y enamoraron Adamari López y su pareja Toni Costa, el bailarín español habló de su dura infancia, en la que tuvo que lidiar con la pobreza y su sueño de ser un experto profesional de la danza.

Toni Costa es el mentor de las estrellas concursantes del espacio de Univisión y a propósito de ello el programa “Aquí y Ahora”, con Patricia Janiot, presentó el lado más vulnerable de la historia del valenciano, quien nació en una familia de escasos recursos. El reportaje lo compartió el también papá de Alaïa en su cuenta de Instagram.

Antonio Costa y Carmen Lozano, padres de Toni, eran aficionados al baile de salón y fueron los impulsadores del esposo de Adamari López para llegar a ser quien es hoy en el mundo del espectáculo y de la danza.

Esposo de Adamari López prefería jugar

El padre de Toni dijo durante una entrevista que su hijo no quería bailar y que era un problema el ponerse las mallas. “Papá, que se me nota todo. Yo no puedo bailar, a mí no me gusta”, decía el reconocido bailarín, cuya hermana Lorena se inició primero en el Conservatorio Profesional de Música de Valencia, España.

El esposo de Adamari López llegó a regañadientes a lo que sería el oficio de su vida, y confiesa que cuando era niño prefería jugar en casa o estar en la calle con los amigos.

Su padre era taxista y chofer de camiones, mientras que su madre cuidaba hijos de otras personas y limpiaba casas, por lo que generalmente no podían darse gustos ni lujos. Para Carmen “eso es muy duro: decirle a un hijo que no le puedes comprar algo que vale tan barato”, dice llorando.

La dura infancia de Toni Costa

El esposo de Adamari López y su familia recuerdan cómo era el sufrimiento de camino y retorno a las clases de danza, pues debían pasar por una panadería en la que se vendían unos croissants con jamón y queso, que Toni Costa siempre se quedaba mirando extasiado.

“Cada día, ‘mamá... no se puede... Al acto siguiente, ‘mamá’, tranquilo”, contó la madre del coreógrafo, quien también agregó su versión. "Y dijo: 'elige... O nos vamos andando para la casa y te comes el sándwich, ¿vale?, o agarramos el autobús para ir a casa".

La familia abrió una academia de baile, en la que realizaron varias competiciones. A los 10 años, Toni Costa alcanzó un gran logro en las competencias y se convirtió en subcampeón del mundo en vals, tango y pasodoble.

“Ahí fue como mi primer gran evento; encontrarme con 17 mil personas viendo la competición”, comentó el bailarín y manager. De ahí, el salto fue a “Mira Quién Baila España”, y a ostentar el respeto y el aplauso de sus fans, y de sus 1,5 millones de seguidores en Instagram.

