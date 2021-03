Un reportaje de investigación explora la historia familiar de Armie Hammer y deja al descubierto escabrosos detalles que se suman al escándalo que lo mantienen alejado de su trabajo.

La revista Vanity Fair aseguró que la familia de Armie, especialmente sus padres, ha estado plagada de aventuras y negocios desafortunados durante cinco generaciones.

En el caso del actor se enfrenta a polémicas acusaciones que se hicieron públicas en el año 2020 durante la pandemia. Primero se reveló por primera vez que él y su exesposa, la presentadora de televisión Elizabeth Chambers, habían decidido separarse.

Varias semanas después, sin embargo, Hammer se encontró en una crisis más oscura. En medio del tumulto de los procesos de divorcio, varias mujeres acudieron a las redes sociales para acusar al actor de abuso emocional, manipulación y violencia.

En enero de 2021, la filtración de capturas de mensajes privados que detallaban la vida sexual de Armie Hammer, expusieron su interés en el "canibalismo" y las fantasías de violación. Luego se le sumó el testimonio de otras mujeres que estuvieron con el actor, quienes lo acusaron de abuso físico y emocional.

Multiple victims of Armie Hammer came out saying he used his fame to manipulate em to have sex, calling em "kitties" and drink their BLOOD, now WHAT IN HANNIBAL LECTER??? pic.twitter.com/LWxgZdXC4t