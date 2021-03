La exnovia de Armie Hammer, Paige Lorenze, afirmó que la madre del actor una vez le dijo que su hijo tenía “comportamientos demoníacos”. En el pasado la modelo acusó a Hammer de marcarle la letra “A” en la piel y de enviar fotos de ella desnuda a sus amigos, precisó una información del Daily Mail.

Durante una entrevista en “The Dr. Oz Show”, el presentador Dr. Mehmet Oz le preguntó a Lorenze si la mamá u otros miembros de la familia de Hammer han “escuchado cosas sobre él”.

“Bueno, ella nunca me dijo nada específicamente, porque no creo que quisiera asumir”, dijo la modelo de 22 años. “Pero ella literalmente solo me dijo cosas como, ‘él tiene comportamientos demoníacos, el diablo estaba tratando de tomarlo’, cosas así”, afirmó Lorenze.

Paige agregó: “Yo no crecí extremadamente religiosa, así que eso estaba un poco fuera de lugar para mí, pero me dio la sensación de que ella sabía que él tenía un lado muy, muy oscuro”.

La madre de Armie Hammer intentó “exorcizarlo”.

En julio de 2020, Armie Hammer supuestamente tuiteó, y luego borró, una declaración sobre despertarse en las primeras horas del día con su madre “vertiendo aceite en mi cabeza y rezando muy fuerte en lenguas mientras estaba de pie junto a mi cama, para poder lograr sacar a los demonios fuera de mí”.

Armie Hammer's mother tried to pray away the cannibalism, God bless her heart pic.twitter.com/btqswyDeB1 — Hood Tutankahmun (@d_mushippi) January 14, 2021

Paige Lorenze, una estudiante universitaria y modelo, salió con la estrella de “La red social” durante cuatro meses en el 2020.

Ella le dijo a Page Six en enero de 2021 que a Hammer le gustaba jugar con cuchillos. “Me cortaba la ropa interior o los sujetadores, y usaba el cuchillo y lo paseaba por todo mi cuerpo”. Supuestamente talló la letra “A” cerca de sus partes íntimas.

Luego, a principios de febrero de 2021, compartió unas capturas de pantalla de una conversación en Instagram entre ella y Hammer, en la que él prometió hacer de ella su “pequeña esclava perfecta”.

Armie Hammer, a través de su abogado, negó previamente haber abusado emocional o físicamente de Lorenze y otras mujeres. El actor ha optado por ignorar el escándalo y no ha ofrecido declaraciones sobre los comentarios que han hecho algunas de sus exnovias sobre sus experiencias íntimas.

