Seguramente, por estos días muchos padres viven el dilema de enviar o no a sus hijos a clases presenciales. Una situación difícil que ya resolvió Mane Swett, esto porque el pasado lunes envió a su pequeño de 8 años al colegio.

Esta fue la primera vez en un año que el niño retornaba a un establecimiento educacional, ya que en 2020 no asistió a las aulas debido a la pandemia del coronavirus. De hecho, durante aquel año escaparon de la Región Metropolitana y estuvieron viviendo en Tunquén, región de Valparaíso. Solo regresaron por el inicio de clases.

"Tomé la decisión de que fuera presencial porque siento que a él, y a todos los niños, lo afectó mucho el distanciamiento social de otros niños. Además, creo que esto de poder ir presencial va a durar poco en general, entonces mientras se pueda voy a llevarlo", explica la actriz de Mega.

"Ni siquiera lo conversé con él, se enteró recién que hay alumnos online. No quiero darle cabida a la duda. En el colegio existen las dos opciones: en línea y presencial, dividieron el curso en dos, entonces son grupos pequeñitos. La semana pasada a él le tocó online y esta será presencial", agrega.

La decisión de Mane también se explica por la dificultad que tuvo su hijo para aprender: "Para los niños más grandes prestar atención al computador es algo que tienen más desarrollado, pero las clases online son súper difíciles para un niño chico, porque necesita más estímulos y ahí es primordial el apoyo de la mamá y de los profesores".

"No creo que mi hijo haya aprendido algo el año pasado. A mí lo único que me importaba era que pasara de curso porque no quería que recordara que el año de la pandemia tuvo que hacerlo de nuevo", sostiene.

Tiene miedo, pero menos que antes

Consultada sobre si tenía temor de enviarlo a clases en plena pandemia, la intérprete cuenta que "todavía tengo miedo, pero menos que cuando comenzó la pandemia. Ahí tenía terror, porque no se sabía que existe la posibilidad que a los niños no los agarre tan fuerte. Es un riesgo que por la felicidad inmediata de mi hijo estoy dispuesta a correr hoy, antes no".

Con respecto a cómo fue el retorno al colegio durante el pasado lunes, concluye ante LUN que "nos fue bien, estoy feliz. Le puse tanta energía para que fuera bueno para él, porque no solo es presencial después de un año, sino que además es un colegio nuevo".

