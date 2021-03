Tal como a muchas personas les ha pasado, la pandemia marcó un antes y un después en la vida de Camila Nash. Hasta marzo de 2020 vivía en Providencia y ganaba dinero con su salón de manos, además de otros trabajos.

Un año después, la exCalle 7 se desempeña como jefa y vendedora de una panadería en Viña del Mar, la cual pertenece a su madre. Además, ahora vive en una pequeña cabaña, ya que entregó en arriendo su antiguo departamento "con todo el dolor de mi corazón", asegura.

"La pandemia empezó a dificultar el trabajo y tuve que cerrar el salón en mayo. Después me vine a Viña, porque mi mamá estaba con un proyecto de una panadería que abrió en junio", comenta sobre su llegada a la región de Valparaíso.

Sobre sus labores en el negocio familiar, señala que "soy la jefa pulpo, porque hago de todo. Recibo a la gente, hago caja, administración, soy un salvavidas y los ojos de mi madre. También veo las redes sociales de la panadería".

Experta del pan

Camila lleva un par de meses en aquel local viñamarino, tiempo suficiente para conocer algunos secretos del pan: "He aprendido, ya sé cuándo un pan es del día, cuándo es de ayer, cuándo está bonito, cuándo no está bien hecho. No digo que si falta el panadero voy a poder salvar haciendo el pan, no tanto".

A pesar de ello, cuenta entre risas que no se las daría de panadera si es que hay una emergencia.

"Los hornos son muy fuertes. Las máquinas son nuevas y requieren de un conocimiento. Yo vendo, te vendo lo que quieras", añadió.

"Ha sido un bonito cambio"

La exfigura televisiva dice que con el sueldo de la panadería alcanza para mantenerse, que está tranquila y sin generar derroche. También asegura que el cambio de estilo de vida que tuvo durante el último año no la ha afectado.

"Voy feliz a trabajar, me encuentro con los chiquillos y me río con las bromas de los clientes. Ha sido un bonito cambio. Aprendí a bajar las revoluciones, a relajarme. Claro que estaría dispuesta a volver a Santiago si me saliera un contrato".

Su actual situación sentimental

Por último, confirma a LUN que "estoy soltera. Hay algunas propuestas, unos prospectos. Yo me dejo querer".

Sobre uno de sus últimos amores, el animador Julio César Rodríguez, manifiesta que "le tengo un cariño enorme, lo adoro, tenemos súper buena relación. Él sabe que cuenta conmigo para lo que sea. Lo quiero y lo respeto muchísimo".

