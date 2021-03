“La mirada incendiada” es el nombre de la nueva película de la directora Tatiana Gaviola y que está inspirada en la historia de Rodrigo Rojas de Negri, el fotógrafo chileno que murió en dictadura tras ser quemado vivo por una patrulla militar.

La nueva cinta chilena está protagonizada por el actor Juan Carlos Maldonado, quien suma así un nuevo logro a su trayectoria, que también lo ha visto pasar por la película “El Príncipe”, y por la teleserie nocturna de Mega, “Juegos de Poder”.

Maldonado, además, ha sido parte del equipo de sonido de otras destacadas producciones como “El agente topo” y “Los niños”, pero paralelamente se desarrolla como músico, ya que es parte del grupo La Sagrada, formado en Colina y cuya música está disponible en Spotify.

Su faceta musical

Según contó el actor hace un tiempo a Mega.cl: “La Sagrada es una perfomance muy entretenida, la definimos como un skarnaval, mezclamos ska con música andina y cumbia. De verdad es que es una gran fiesta, que involucra canto, baile, actuación y mucho más; quienes la vean en vivo se van a sorprender con su puesta en escena”.

El actor, que se desempeña como músico y vocalista de la agrupación, señaló que “el canto es otro lugar mío y la puesta en escena de la banda tiene mucho que ver con lo que soy como actor. Yo en esa faceta no me desligo de eso, de la actuación, y eso me gusta mucho. Me gusta mezclar estas dos pasiones”.

El intérprete contó, además, que La Sagrada se formó en 2015 con sus compañeros de colegio, a quienes definió como “los amigos de la vida”, en una entrevista con La Cuarta.

