El Palacio de Buckingham se ha paralizado en “horror y consternación”. La reina Isabel II se encuentra en conversaciones de crisis sobre cómo responder ante las acusaciones incendiarias hechas por el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle durante un especial de dos horas con Oprah Winfrey en la televisión estadounidense.

Según el tabloide británico Daily Mail, los informantes de Buckingham describieron un estado de “intensa conmoción personal y tristeza” en el palacio y acusaron al príncipe Harry de haberse vuelto contra su propia familia. “La gente se está tambaleando”, dijo una fuente.

La entrevista de la pareja conmocionó a los seguidores de la realeza británica la noche del domingo 7 de marzo de 2021, cuando la pareja puso al descubierto el alcance de su ruptura con la reina y otros miembros de la familia.

El Palacio de Buckingham preparó una declaración en la que destacó el amor de la familia real por la pareja, en un intento de evitar que las tensiones aumenten aún más. Sin embargo, la reina Isabel no quiere apresurarse a responder oficialmente sin una cuidadosa consideración y pidió más tiempo para emitir un comunicado.

El padre y la hermana de Meghan la critican

Por su parte, el padre de Meghan, Thomas Markle, concedió una entrevista exclusiva al programa de televisión “Good Morning Britain” después de la entrevista con Oprah.

Thomas negó las afirmaciones que hizo su hija de que la había “traicionado” y calificó a su yerno de “mocoso”. "Todos cometemos errores, pero nunca he jugado al billar desnudo o me he vestido como Hitler como lo hizo Harry", dijo.

Mientras tanto, la media hermana de Meghan Markle, Samantha, dijo al programa Inside Edition que “la verdad fue totalmente ignorada y omitida”.

Meghan afirmó en la entrevista que su media hermana “no la conoce” y dijo que no se han visto en 20 años. Samantha refutó estas declaraciones al proporcionar fotos de su graduación en el año 2008 y documentos para cuestionar cada una de las afirmaciones de la duquesa de Sussex sobre ella.

La mujer, de 56 años, también admitió que no siente simpatía por Meghan, de 39 años, quien reveló durante la impactante entrevista que luchó contra pensamientos suicidas durante su tiempo como miembro de la realeza. Samantha acusó a la duquesa de usar su depresión como excusa para tratar a la gente como “trapos”.

