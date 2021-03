Una inesperada confesión es la que realizó el humorista Paul Vásquez, "El Flaco", quien reveló un desconocido episodio de su niñez que lo marcó de por vida.

En conversación con Martín Cárcamo en el programa “De tú a tú”, el exDinamita Show relató, además, las carencias económicas que vivió en su infancia, donde incluso durmió en la calle. “Es denigrante, frío, los días de lluvia se caminan, nos metíamos al Metro”, dijo.

Abuso sexual

En la misma entrevista, “El Flaco” reveló que fue víctima de abuso sexual cuando era niño.

“Lo dije y qué”, expresó tras contar sobre el episodio ocurrido hace 40 años. “No hay en mi corazón espacio para el odio, yo estoy hecho para amar, para cuidar”, aseguró entre lágrimas.

Vásquez, de 53 años, confesó también que el responsable de los abusos fue un vecino y que ni sus hijas sabían de lo ocurrido, pero su pareja sí.

Sobre el hombre en cuestión, contó que lo vio años después en el funeral de su madre donde “acepté su pésame. Pude haberlo encarado, pero no fui capaz”.

En medio de la emoción, Paul Vásquez hizo un mea culpa por no haber denunciado a su abusador para así evitar que el hombre le hiciera lo mismo a otros niños".

"Yo la cagué con no denunciarlo, y si le hizo esto a otras niñas. Yo fui cobarde también. Yo salía a buscar lo que no tenía en mi casa, y quizás me dejaba”, explicó.

