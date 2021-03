Buscar rastros de vida en Marte, como hace actualmente la NASA, es una cosa. Pero los científicos miran más allá: ¿Sería posible encontrar vida fuera de nuestro sistema solar?

Un estudio, publicado el pasado jueves 4 de marzo en la revista Science, reveló el descubrimiento de un nuevo exoplaneta que parece ser un candidato ideal para buscar una atmósfera similar a la de la Tierra.

"El objetivo final es encontrar biomarcadores o biofirmas en las atmósferas de los exoplanetas, que son signos de vida en planetas habitables como la Tierra", explicó a la agencia AFP José A. Caballero, astrónomo del Centro de Astrobiología y uno de los coautores de la investigación.

En los últimos 25 años se han descubierto unos 4.000 exoplanetas, y algunos ya han revelado tener atmósfera. Pero se trata de "grandes planetas gaseosos o helados", sostuvo Caballero. Estas investigaciones "aún no se han realizado en planetas del tamaño de la Tierra".

Con su descubrimiento, los investigadores han abierto la posibilidad de estudiar un exoplaneta "rocoso como la Tierra", que podría tener una atmósfera similar, aseguró el experto.

Gliese 486 b, nombre de este exoplaneta, es un 30% más grande que la Tierra, pero es 2,8 veces más pesado, precisaron los científicos.

Está ubicado a 26 años luz de la Tierra, lo que lo convierte en el tercer exoplaneta conocido más cercano en tránsito, es decir, en una trayectoria en la que puede vérsele pasar por delante de su estrella.

