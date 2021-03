Adamari López tuvo un especial gesto con su compañera de programa Stephanie Himonidis, conocida como “Chiquibaby”, quien anunció su embarazo tras someterse a un proceso de fertilización.

La conductora puertorriqueña de "Hoy Día", de Telemundo, le prestó a la futura mamá una imagen de la Virgen de la Dulce Espera, según compartió Himonidis con profunda emoción durante una entrevista ofrecida a People en Español, revista donde protagoniza la portada.

"Me la prestó porque Adamari sabía que yo quería ser mamá", dijo la conductora mexicana de 40 años, quien explicó que la figura tiene una “barriguita”. “Es una virgen embarazada y dicen que te la tienen que prestar. Ella me acompañó en el camino y siento que las cosas me salieron bien...", dijo la animadora.

Adamari López se emociona y llora

Durante el programa “Hoy Día”, donde se dieron más detalles del embarazo de la presentadora, Adamari López se emocionó hasta llorar, luego de que “Chiquibaby” hablara de su historia al público acompañada de su esposo, el programador de radio Gerardo López.

Stephanie habló sobre lo significativo del gesto de poder anunciar la buena noticia en el día que se habría celebrado un cumpleaños más de su fallecido padre y no pudo contener el llanto. En ese momento, Adamari López intervino, también sollozando.

“Es hermoso lo que estás compartiendo y es hermoso que honres también a tu papá. No puedo dejar de emocionarme. Sé tanto todo lo que deseabas tener este bebé y que lo compartas el día de hoy, es maravilloso”, dijo la boricua mientras se secaba las lágrimas.

El embarazo de Chiquibaby

“Chiquibaby” también dio detalles de cómo fue que logró embarazarse, después de que había pospuesto por mucho tiempo el ser mamá, debido a diversas causas, especialmente de trabajo.

Su gestación se dio tras decidir un tratamiento in vitro. “Tengo la gran fortuna que fue mi primer tratamiento, mi primera aplicación y pegó", compartió.

"He sido muy afortunada porque muchas mujeres lo intentan y no pueden, y Dios me dio la oportunidad de ser mamá y eso me tiene muy feliz y muy agradecida", comentó la conductora azteca.

