Tras triunfar con la cinta "A Star is Born", junto a Bradley Cooper, Lady Gaga está lista para volver a la pantalla grande.

De acuerdo a los medios locales, la cantante ya tiene papel para su próxima cinta, en la que interpretará a Patrizia Reggiani, acusada del asesinato de su esposo, el empresario Maurizio Gucci.

Si bien es cierto que Gaga ha demostrado sus dotes histriónicos, lo más impactante de esta noticia es que para conseguir el personaje se midió con estrellas como Angelina Jolie, quien sonaba como primera opción para darle vida a la esposa de Gucci.

La cinta producida por Ridley Scott ya inició su rodaje y en esta también participan Al Pacino, en el papel de "Aldo Gucci"; Jared Leto, que interpretará a "Paolo Gucci"; y Jeremy Irons, quien será el padre de "Maurizio Gucci".

El estreno de la película se tiene programado para noviembre de este 2021, mes en que se cumplen 100 años de la creación de la famosa casa de modas, consignó La Botana.

Historia de un asesinato

La historia de este thriller se basa en el libro "House of Gucci: A Sensacional Story of Murder, Glamour and Greed", que narra el asesinato del nieto del fundador de la prestigiada firma italiana, quien murió a causa un disparo de arma de fuego en 1995, percutada por su propia esposa.

Después de tres años y tras las investigaciones realizadas, las autoridades hallaron que Patrizia Reggiani, esposa de Gucci, fue quien cometió el asesinato.

Una vez que se divulgó la responsabilidad del hecho, la mujer fue bautizada como "la viuda negra italiana" y condenada a 26 años de prisión. Sin embargo, en el año 2011 logró quedar en libertad por su buen comportamiento.

Otros proyectos

Cabe señalar que esta no será la única película en la que Lady Gaga actuará en un futuro.

La artista también participará en el próximo proyecto de David Leitch, director de cintas como "Deadpool 2" y "Atomic Blonde". "Bullet Train" es el nombre del film, donde Gaga tendrá un papel secundario.

La cinta tendrá la participación de Aaron Taylor-Johnson, Brad Pitt, Sandra Bullock, Logan Lerman, Joey King y hasta Bad Bunny.

