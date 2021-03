Luis Miguel, popularmente conocido como "El sol de México", siempre da de qué hablar y de eso no tenemos duda.

A días de haberse anunciado la segunda temporada de la serie de Netflix que se pasea por la vida del cantante, un nuevo rumor sale a la palestra y está relacionado con su familia .

De acuerdo a medios locales, comenzó a correr la noticia que el verdadero padre del intérprete sería el actor Andrés García, quien siempre se mantuvo muy cerca de la familia Gallego Basteri.

Ante la ola de rumores, García salió al paso y aclaró que no es el padre de "Luismi" y confesó que en una oportunidad el propio compositor se lo preguntó.

"Él me lo preguntó en una ocasión, era un muchacho joven, tendría 16, 17 ó 19 años. Me decía papá. Un día muy serio me dice: 'Oye, papá, ¿no será que tú eres mi padre de verdad?'", sostuvo García durante un episodio de su programa transmitido por Youtube.

"Lo quiero como a un hijo"

El actor, de 79 años de edad, sostuvo que siempre se ha sentido muy orgulloso del cantante por el talento incomparable que tiene y, posteriormente, afirmó que el intérprete de “Entrégate” lo llamaba "papá", consignó El Milenio.

"A Luis Miguel lo quiero como a un hijo, aunque de repente me hace enojar, y estoy muy orgulloso de él porque es un cantante extraordinario y el talento no tiene límites. No se puede criticar el talento", sostuvo el actor.

García señaló, además, que ante la pregunta se quedó petrificado y le respondió de manera muy cariñosa.

"Mira, nene, ojalá yo fuera tu papá, pero cuando yo te conocí eras como un niño muy chiquito, ya habías nacido. Pero me sentiría muy orgulloso si hubieras sido mi hijo de verdad", manifestó el actor.

