El cantante, actor y presentador de televisión español Álex Casademunt falleció a los 39 años de edad en un accidente de tránsito. La muerte del excompañero de David Bisbal en "Operación Triunfo" fue confirmada por su agencia de representación Telegenia.

Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de @alex_casad. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz — Telegenia (@Telegenia1) March 3, 2021

Según informó la agencia EFE, Casademunt falleció la noche del martes 2 de marzo en Barcelona, al chocar frontalmente contra un autobús que iba sin pasajeros. El hecho es investigado por las autoridades locales.

Inicialmente se pensó que cuando el cantante sufrió el accidente mortal iba en moto. Sin embargo, el gobierno local de Mataró, lugar de Barcelona donde ocurrió el siniestro, precisó este miércoles 3 de marzo en un comunicado que Álex Casademunt conducía un automóvil.

Según el texto, el accidente se produjo "por un choque frontal entre los ángulos izquierdos de un turismo, que circulaba en sentido descendente, y un autobús (...) que circulaba sin pasajeros en dirección al hospital" de Mataró.

David Bisbal y Chenoa están consternados

El deceso de Álex Casademunt dejó un profundo dolor entre sus compañeros de la primera edición de "Operación Triunfo". Chenoa y David Bisbal fueron de los primeros en mostrar su dolor ante la inesperada muerte.

Bisbal escribió consternado desde su perfil de Twitter: "Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad".

Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad. — davidbisbal (@davidbisbal) March 3, 2021

Chenoa, por su parte, rindió tributo al cantante en Instagram con una fotografía de sus inicios y un emotivo mensaje. Ambos artistas se llamaban "cangrejitos" cariñosamente: "Ve tranquilo mi cangrejo, te quiero mucho... Siempre estarás a nuestro lado, porque mi música es tu VOZ por siempre... Mi cariño y fuerza a familia, amigos, compañeros".

La vida del fallecido cantante estaba centrada en su hija de tres años, Bruna, destaca la revista Hola. “Es lo mejor que te puede pasar en la vida”, afirmó Casademunt sobre la paternidad.

Además, su sello discográfico Sonogrand confirmó que "Álex estaba muy ilusionado y trabajando duro en su nuevo proyecto, un nuevo single el cual teníamos pensado lanzar en las próximas semanas. Extrañaremos mucho a nuestro 'loco'", escribieron en una publicación en Instagram.

Alejandro Casademunt González nació el 30 de junio de 1981 en Barcelona, España. Era técnico de electrodomésticos cuando concursó en el casting de la primera edición de "Operación Triunfo", emitido entre 2001 y 2002. Quedó en el décimo lugar del casting y durante el concurso hizo grandes amigos, como David Bustamante, con quien popularizó el tema "Dos hombres y un destino", David Bisbal, Rosa López, Natalia y Chenoa.

Todo sobre Famosos