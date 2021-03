Si bien es cierto que el concierto virtual "Ser o Parecer" de RBD fue todo un éxito, también lo es el hecho de la controversia que generó la ausencia de Dulce María y Alfonso "Poncho" Herrera.

Christopher Uckermann fue el encargado de reunir a los cantantes para llevar a cabo el espectáculo streaming que solo contó con la participación de Anahí, Christián, Mayte y su persona.

De acuerdo a los medios locales, Dulce María no participó del concierto debido a su embarazo, hecho que habría molestado a sus también compañeros de set que ya no le hablan.

La noticia la dio a conocer la propia cantante en declaraciones al programa mexicano "De Primera Mano", espacio donde la joven afirmó que no participó del reencuentro por su estado y por el temor de contagiarse de coronavirus.

Sin arrepentimientos

Durante la entrevista y mientras conversaba del tema, Dulce María fue consultada sobre si sintió algún arrepentimiento por negarse a estar en la presentación vía streaming.

Ante esta consulta la actriz respondió: "No, definitivamente no -me arrepiento- (...). Me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo, por la pandemia, y ves que Any –Anahí- se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien, pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería".

Posteriormente, señaló que después de esta decisión hubo como una especie de quiebre en la relación de amistad con los chicos de la banda y manifestó que ya no le hablan.

"La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó", precisó Dulce María.

Y apuntó: "Yo también esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo. Entonces ya de ahí la verdad es que no, no he sabido nada de ellos".

