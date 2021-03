Desde los inicios de sus carrera, Billie Eilish se ha mostrado siempre discreta con su vida privada, tanto que ha hecho todo lo posible por mantenerla alejada de los medios amarillistas o especializados en espectáculo, para evitar cualquier intromisión.

Sin embargo, y por primera vez, la cantante estadounidense confesó que mantuvo una relación amorosa en secreto que no funcionó y que no la hizo sentir muy bien.

Billie, de 19 años de edad, dio detalles de esta relación en su documental "The World A Little Blurry", donde precisó que el romance fue con un rapero conocido como 7:AMP y cuyo nombre real es Brandon Adams.

"Simplemente no estaba feliz. Y no quería las mismas cosas que él, y no creo que eso sea justo. No creo que debas estar en una relación súper emocionada con ciertas cosas que a la otra persona no le importa", afirmó la intérprete de "My future", según el sitio La Botana.

La también compositora estadounidense señaló: "Literalmente pensé: 'Hombre, ni siquiera tienes suficiente amor para amarte a ti mismo. No puedes amarme'".

La artista agregó que, a pesar del amor que tenía por el rapero, lo dejó ir, pues sabía que la relación no estaba funcionando ni iba a funcionar, lo que fue muy difícil para ella, porque todavía no ha superado el fin del romance.

"Es tan autodestructivo"

Durante el documental, producido por Apple, Billie y su entonces pareja salen conversando sobre el amor que se tienen. Sin embargo, luego de la presentación en Coachella en 2019, Adams fue trasladado al hospital luego de romperse la mano con un puñetazo en la pared, producto de un posible ataque de ira.



"Estoy tratando de convencerlo de que vaya a terapia. Es tan autodestructivo", expresó la artista en ese momento, tras afirmar que "no quería arreglarlo" y sabía que estaba bien seguir adelante, aunque todavía no "ha superado" la ruptura.

"No lo superé. No encontré a nadie más. No dejé de amarlo (...) No quiero arreglarlo. No puedo arreglarlo. Lo intenté", reiteró la joven.

"The World A Little Blurry" se estrenó el pasado 25 de febrero a través de la plataforma Apple+.

