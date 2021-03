Antes muerta que sencilla. Aquel refrán popular nunca había sido tan real para Valentina Benavente, una tecnóloga médica de 28 años y que en los próximos días puede convertirse en una de las mujeres más bellas a nivel mundial.

Esto, porque el 27 de marzo participará en el Grand Miss Internacional que se realizará en Tailandia, país hasta donde llegó con sus mejores vestimentas para deslumbrar a los jueces.

En casi 40 horas de viaje, la chilena tuvo dos escalas: una en Sao Paulo, Brasil, y la otra en Zurich, Suiza. En ambas ciudades se cambió de ropa para verse lo más linda posible, ya que su intención era "lucir divina aunque una viaje por horas".

La modelo explica a LUN que "el viaje es bastante largo, entonces necesitaba refrescarme (al cambiarse de vestimenta). La otra razón es que el Miss Grand busca una mujer que lleve un mensaje, que sea una vocera, pero también tiene que lucir bien. Quería mostrar que en cada cambio de ropa podía lucir divina".

Horas de preparación

Con el sueño de convertirse en la Miss Grand Internacional, la mujer pasó horas preparándose para esta ceremonia: "Viajé con dos tacones, unos de 16 centímetros y otros de 13. No me dolían para nada los pies. Estoy acostumbrada a usar tacos. En mi preparación, los fines de semana me levantaba con ellos y cuando me acostaba me los sacaba".

"El Miss Grand Internacional es una gran plataforma en la cual puedo generar reales cambios, trabajar directamente con las personas a nivel mundial. Para mí es una gran oportunidad y voy a dar todo lo que esté en mis manos para poder lograrlo", concluye.

