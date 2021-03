"¡Noooooo! ¡Estoy en shock! ¡Su voz!", fue el comentario de la cantante chilena Mon Laferte, luego de subir un video de una de sus seguidoras, en Perú, cantando igual que ella.

El video, subido por su cuenta de Twitter, muestra a la joven cantando “Se me va a quemar el corazón”, tema lanzado por la también compositora el pasado 28 de enero de 2021.

Sin embargo, la artista no fue la única en quedar impactada, otros fanáticos de Laferte comenzaron a llenar de comentarios la publicación. Unos desacreditando que fuera la voz de la joven y otros impresionados por lo parecido del tono de ambas.

"¿Qué brujería es esta?"; "Dios santo sin ver podría confundirme que eres tú por un momento"; "Cantan igual, qué miedo"; "Canta igual a ti", entre otros comentarios recibió la cantante por la mencionada red social.

¿Quién es la niña?

La pequeña se llama Sharik Danae y fue finalista de "La Voz Kids" en Perú, y constantemente se presenta como una doble de Mon Laferte. De hecho, en sus cuentas oficiales de redes sociales, ha publicado una serie de videos interpretando música de la chilena, así como también de otros cantantes latinoamericanos.

"Me encantaría pintar murales por México"

El pasado 28 de febrero la intérprete de "Tu falta de querer" realizó un live con todos sus fanáticos donde conversó con ellos de todo un poco y respondió las preguntas que le hicieron.

De las tantas consultas, una de sus fans le consultó si tendría una gira para pintar un mural en México, a lo que la cantante respondió: "Me encantaría pintar murales por México".

"Por favor, si alguien tiene una pared y quieren que pinte un mural en su comunidad, avíseme. Pero, me gustaría pintar algo más allá que una idea mía (...). Me gustaría hacer más comunidad, juntarme con la gente del barrio y que me digan que les gustaría", manifestó la artista.

Laferte aprovechó la oportunidad de expresar su gusto por la música de la cantante islandesa Björk.

"Para mí es una inspiración (...) Yo creo que algo de ella tengo ahí. Al final todos tenemos influencias y sacamos y sacamos cositas de muchos sitios", expresó.

