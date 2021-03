La vida de lujo que vive Gianluca Vacchi y su novia Sharon Fonseca es evidente. Solo basta ver la mansión que tiene el empresario en Bolonia, Italia, para darse cuenta de lo ostentoso de su fortuna.

Una pequeña muestra de ello fue la publicación que realizó, el pasado domingo 28 de febrero, la modelo venezolana junto con las mascotas que comparte con el también DJ, de 53 años de edad.

"Nuestros chiquitos disfrutando de la nueva suite personalizada para ellos. Es como un hotel en el camino. Casi quiero acompañarlos allá atrás", escribió la joven, de 26 años de edad, junto a la fotografía del espacio de los canes ubicados en la parte trasera de uno de los autos de la pareja.

"Qué bonitos"

La "suite" de los labradores de Vacchi se ve realmente cómoda. Cuenta con el suficiente espacio para que viajen como lo deseen. Tanto que pueden ir acostados o echados sin ningún tipo de problema.

Además, de esto, tiene dos dispensadores incorporados para servirles agua o alimentos.

"Wow, qué lindo, me encanta"; "Están bellísimos"; "Qué bonitos"; "Amo la cara del gordo" fueron algunos de los comentarios realizados por los seguidores de la familia Vacchi Fonseca.

Como es bien sabido, la pareja tiene tres labradores; sin embargo "El gordo" es el que se ha creado más fama por no dejar ni a sol ni a sombra al italiano. De hecho, tiene su propia cuenta en Instagram.

Amor perruno

Antes de la llegada de la pequeña Blu Jerusalema, Gianluca y Sharon vivían en su casa en Italia con los tres perros del millonario.

"Olaf, el gordo" es el nombre de una de las mascotas más apegada al DJ y así lo ha dejado muy claro tanto él como la venezolana.

Hace unos días, la modelo subió a sus historias varios videos en el que se muestra al perro, prácticamente escoltado al italiano mientras este juega billar.

"El amor que tienen estos dos seres es increíble", afirmó Shar, quien en días pasados contaba como el perro se ha ido acercando más a la bebé desde el nacimiento.

Posteriormente, pregunta: "¿Qué hacen?" A lo que Gianluca respondió: "Me sigue amor, me dio la vuelta por la mesa de billar y él me sigue".

