Cuando de padres tiernos y amorosos se trata, basta con echar una mirada al empresario italiano Gianluca Vacchi y a Sharon Fonseca, quienes cada día están más derretidos con su hija Blu Jerusalema.

Desde el nacimiento de la bebé, el pasado mes de octubre, la pareja ha manifestado el cambio que ha representado la llegada de la niña y lo emocionados que están en esta nueva faceta.

Como muestra del amor diario que entrega ciegamente a su niña, el italiano, de 53 años de edad, publicó un post donde se le ve sonriente con Blu en brazos.

"El amor más profundo que cualquiera puede sentir en su vida. Te amo mi princesa", escribió el también DJ e influencer como leyenda de la imagen, en la que se detalla la manito de la pequeña sobre el rostro de su papi.

"Como le encanta tu barba"

Bastaron unos minutos para que la foto se comenzara a llenar de comentarios de los seguidores de esta hermosa familia.

"Amo esto"; "Felicidades Gianluca"; "Qué bellos se ven"; "Lo más precioso. El amor más puro"; "Es una italiana igual a su padre", estos comentarios y más fueron escritos en la publicación.

Sharon, de 26 años de edad, no se quedó por fuera y también le escribió a su pareja: "Mi vida, como le encanta tu barba".

Amor perruno

Antes de la llegada de la pequeña Blu, Gianluca y Sharon vivían en su casa en Italia con los tres perros del millonario.

"Olaf, el gordo" es el nombre de una de las mascotas más apegada al DJ y así lo ha dejado muy claro tanto él como la venezolana, quien en varias oportunidades ha comentado que el can es como la sombra de su pareja.

Recientemente, la joven subió a sus historias varios videos en el que se muestra al perro, prácticamente escoltado al italiano mientras este juega billar.

"El amor que tienen estos dos seres es increíble", afirmó Shar, quien en días pasados contaba como el perro se ha ido acercando más a la bebé desde el nacimiento.

Posteriormente, pregunta: "¿Qué hacen?" A lo que Gianluca respondió: "Me sigue amor, me dio la vuelta por la mesa de billar y él me sigue".

