La cantante Natti Natasha continúa enfocada en su trabajo, convencida que una de las mejores facetas de una mujer es estar embarazada y continuar haciendo lo que le apasiona. De esta manera anunció una sorpresa llena de incógnitas para sus fans al afirmar que tiene nuevo tema junto a tres grandes del reguetón.

La artista urbana dominicana vive su mejor momento a sus 6 meses de embarazo y fue así que reveló que grabó un tema junto a 3 cantantes femeninas del género urbano, con las que nunca ha grabado y con las que promete realizar un perreo con su “barriguita”, tal como lo había soñado.

“#LasNenas mi nuevo proyecto que sale la próxima semana, tiene en una canción a 3 nenas que hicieron lo que nunca se ha hecho en el género: unión, y para mí es un honor que ellas dijeran que sí y dieran lo mejor de cada una”, escribió en su publicación para anunciar el cuarteto que por primera vez unirá las voces de cuatro intérpretes del reguetón.

A través de un live que grabó en medio del mar este domingo 28 de febrero, Natti Natasha explicó la idea que nació en los primeros meses del inicio de su embarazo al conocer la feliz noticia de la llegada de su primer bebé, revelando que se aferró aún más al trabajo.

“Quiero quitar ese mito de la cabeza. Que la mujer si puede trabajar embarazada. Que estar embarazada, concebir, lograr este sueño único no es imposible. Y lo hice enfocándome en el trabajo. Me obsesioné con el trabajo, más que antes, quienes me conocen saben que es así”, dijo luciendo un traje de baño con estampado animal print y sobre este un vestido beige con cuello en pico.

Relató que “se me metió la idea que tuve tiempo pensando, que fue el unir un grupo de muchachas que tuvieran un estilo muy único cada una, pero más que disfrutaran la buena vibra de la música, que dejarán a un lado el ego”, explicó al hablar de la calidad humana y artística de las cantantes que aceptaron grabar a su lado.



Sin revelar los nombres describió esa experiencia que logró junto a “Las Nenas”: “Que se disfrutaran lo que estábamos haciendo como el compañerismo (...) el compartir ideas y sentirse bien. Sentir que mantenemos el movimiento arriba (...) Y lo logré, gracias a Dios pude conseguir un grupo de mujeres espectaculares a las que admiro, porque siento que podemos hacer muchas cosas, y quiero llevar esa bandera, quiero hacer la diferencia de que las mujeres se pueden unir y hacer muchas cosas buenas y lindas”.

¿Quiénes son “Las Nenas” de Natti Natasha?

“Quiero que me digan, ‘¿quiénes son estas chicas?”, preguntó la cantante al tiempo que dejó claro que “la competencia siempre va a existir, pero la competencia no es mala, lo malo es la rivalidad y nosotras lo logramos. Ahora quiero que me digan quienes son estas chicas y por qué las escogí?”, mencionó en el video.

Sus fans asumieron el reto y se lanzaron a mencionar las cantantes con las que creen que pueden ser parte de ese cuarteto: Karol G, Ivy Queen, Becky G, Cardi B, Nathy Peluso, Farina y hasta Rosalía fueron los nombres de las voces femeninas que salieron a relucir entre los más de 6 mil comentarios que dejaron en su post.

En una última publicación Natti Natasha promocionó el tema dejando los espacios en blanco en la leyenda de su post para que sus fans sigan adivinando quiénes son “Las Nenas”, tema que lanzará este jueves 4 de marzo.

“Yo +_+_+_: #LasNenas. Quién me ayuda a decir quiénes son. Este jueves 4, se unen 4 banderas en representación femenina por el género”, escribió la artista al continuar sembrando el entusiasmo y la expectativa entre sus fans.

Todo sobre Natti Natasha