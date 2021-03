La cantante estadounidense Taylor Swift ha sido foco de atención en las últimas semanas tras una polémica demanda de plagio que recibió de parte del parque de atracciones "Evermore", el cual comparte el mismo nombre del último disco que lanzó la artista.

Según los propietarios del parque temático situado en el estado de Utah, Estados Unidos, Twift habría dañado su marca comercial, argumentando que el reciente lanzamiento homónimo ha causado confusión sobre si están relacionados con la cantante y ha afectado negativamente su búsqueda en Google.

Este malentendido fue la razón que llevó al equipo legal del parque a enviar una carta a la voz de "Shake It Off" para pedirle que cambie el nombre de su noveno trabajo discográfico.

El equipo de la también actriz respondió que este reclamo no tenía ningún sustento legal, ya que consideran que el producto que vende Taylor Swift no tiene nada ver con el sector del mercado en el que se mueve "Evermore Park".

El contraataque de Swift

En este contexto, la estrella del pop no se quedó de brazos cruzados y rápidamente presentó una contrademanda a la empresa por el uso ilegal de sus canciones dentro de sus instalaciones en el año 2019 cuando estaba abierto al público.

El documento asegura que el parque no cuenta con los permisos correspondientes para la reproducción de los populares sencillos "Love Story", "You Belong With Me" y "Bad Blood", motivo por el cual exige una indemnización por el no pago de licencias para su uso.

Sin embargo, esta petición data de al menos hace tres años cuando los abogados de la cantautora advirtieron, a través de cartas al parque, dejar de utilizar su repertorio musical mediante megáfonos que se encuentran al interior del recinto, o en su defecto desembolsar cerca de 2 mil dólares trimestrales.

En ese momento no tuvieron respuesta, pero en esta segunda parte de la batalla legal que tiene como protagonista a la artista de 31 años, pretenden insistir firmemente en que existe una infracción de derechos de autor por parte del recinto inaugurado en 2018.