El reguetonero colombiano J Balvin fue la estrella de la pelea de boxeo entre Saúl "Canelo" Álvarez y Avni Yildirim. Además de protagonizar un show previo y acompañar al pugilista mexicano al ring, llegó acompañado de su novia Valentina Ferrer, con quien espera su primer hijo.

El intérprete de “Con Altura” fue captado por las cámaras del Hard Rock Café de Miami junto a la modelo argentina. Ambos vestían una chaqueta oversize, que en el caso de Valentina disimulaba la barriguita por su embarazo confirmado esta semana.

Aunque ni J Balvin ni su novia han compartido imágenes de su nuevo estado, en el programa “El Gordo y la Flaca” se aseguró que Ferrer tiene cinco meses de gestación y que no habrían querido difundirlo hasta tener certeza del avance sano y seguro del proceso.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió una foto con el mismo atuendo. Pero allí tampoco deja ver su barriguita debido al juego de luces con su atuendo.

J Balvin estrena nuevo tema

La espectacular presentación del reguetonero junto al boxeador Saúl “Canelo” Álvarez sirvió también para dar a conocer su nuevo tema “Ma' G”, que forma parte de su quinto álbum, informó la revista Rolling Stone.

“Desde Medellín pal mundo. Ma G, Cuándo nadie me la dio, yYo me la di. No dejes de soñar #MaG Disponible ya en todas las plataformas”, escribió el colombiano a través de sus redes sociales, donde compartió parte del video grabado en su ciudad natal.

