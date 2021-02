La hija de Paul Walker sorprendió en Instagram con un corto mensaje en español. Meadow Walker, de 22 años, nacida en Estados Unidos, saludó a sus más de dos millones y medio de seguidores en un idioma que no es su lengua de origen.

“Buena suerte”, escribió la joven en una imagen, donde aparece caminando en una calle llena de nieve vistiendo una gruesa chaqueta negra de invierno y jeans del mismo color. Meadow se ve sonriendo con picardía ante la cámara.

Los fans de la única hija del fallecido protagonista de “Rápido y Furioso” dejaron cientos de mensajes a la modelo estadounidense. “Hermosa”; “Una reina”; “Maravillosa”; “Buena suerte para tí”, son algunos de los comentarios que recibió la chica, también en varios idiomas.

Meadow Walker muestra su pasión por la lectura

Meadow ahora luce el cabello corto y negro, una apariencia diferente a la de la pequeña rubia que todos conocían en las redes sociales, por las imágenes que ella misma publicaba en honor a su padre. Más extrovertida, también es capaz de mostrar otras facetas, como su pasión por el modelaje y la lectura.

Previo a su estreno como modelo profesional para la importante firma de moda Proenza Schouler, la joven compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías donde aparece vistiendo diferentes trajes de la marca.

“Debut para Proenza Schouler Otoño Invierno 2021. Siempre recordaré el momento de nuestra prueba cuando Lázaro me dijo que abriría el espectáculo. Me siento muy honrada y desearía poder darte los mayores abrazos”, escribió emocionada la hija de Paul Walker en una de las publicaciones.

En otro de sus post, se puede ver a la chica leyendo el libro “The Cousteau almanac: An inventory of life on our water planet” del reconocido investigador francés Jacques Cousteau, lo que revela otra pasión de Meadow: la lectura de importantes e históricas obras de investigación.

