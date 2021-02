El pasado 24 de febrero se cumplieron dos años de la muerte de Sebastián Leiva en extrañas circunstancias en el altiplano boliviano.

La muerte del joven conocido como el "Cangri" conmocionó a los miles de seguidores que el también cantante consiguió desde su aparición en el docurreality "Perla, tan real como tú", en donde junto a su amigo "Dash" se convirtieron en dos de los protagonistas más populares de la serie.

"Te amo mi vida"

La persona que más sufrió con la partida del "Cangri" fue sin duda su novia Araceli Díaz, joven que para ese entonces se encontraba embarazada de Josefa, la hija que tendría con Leiva.

A pesar del tiempo que ha transcurrido, la joven recuerda constantemente al padre de su hija y comparte además en sus redes sociales fotos de su pequeña.

Con motivo del aniversario de la muerte del "Cangri", Araceli publicó el fin de semana recién pasado un emotivo mensaje en el cual expresó el amor y la falta que le ha hecho su pareja.

"2 años sin poder mirarte, sin poder tenerte, sin escuchar tu voz, sin sentir tu risa, tus besos, tus abrazos, y aún así te amo igual y más que antes", comienza el escrito.

"No es fácil la vida sin ti, no es fácil seguir amándote tanto y que ya no estés más. Han sido dos años muy distintos, todo ha cambiado en mí, ya no soy más la de antes, si volvieses quizá ni me reconocerías. Me ha costado, ha sido difícil, a veces me agoto de llevar tanto peso en mi corazón, pero luego respiro y sigo", dice sobre la falta que le ha hecho Leiva.

"Haces mucha falta aquí, los días tristes se arreglarían con tus risotadas y tus locuras, y las penas se pasarían rápido con un abrazo de esos eternos. Te amo mi vida, espero que la vida nos vuelva a juntar", termina.

