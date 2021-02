Los hijos de Angelina Jolie continúan disfrutando de diferentes actividades en los meses de pandemia. Y la consentida de los fans de la diva de Hollywood es una de las más versátiles en sus gustos, por lo que desde que se conoció el cambio de Shiloh Jolie-Pitt a una apariencia más femenina, mantiene acaparada la atención del público.

Pese a que la vida de los integrantes del clan Jolie-Pitt transcurre con total discreción, los paparazzis siempre logran las fotografías que hablan de sus últimos pasos y es así como vimos a la primogénita de Angelina Jolie y Brad Pitt asistiendo a un estudio de baile en Pasadena, California.

Su famosa madre siempre ha hablado del espíritu alegre y extrovertido de su primera hija biológica, quien gusta de la música y practicar la guitarra, hobbies que hablan de su carácter independiente e inclinado por las artes.

Por ello, medios locales especulan que su presencia en la academia “Dance Studio” pudiera tratarse de su iniciativa para tomar clases de baile.

En la gráficas se observa a Shiloh a través de las puertas de vidrio luciendo un outfit completamente negro con sus vistosos jeans estilo joggers rasgados, que causaron sensación en su última salida junto a su mamá y su hermana Zahara a un centro comercial.

Una sudadera fue el complemento a su atuendo deportivo, mientras se veía atenta portando su mascarilla blanca y con su cabello rubio recogido en una cola alta.

La fama persigue a la primogénita de Angelina Jolie

Desde antes de nacer, ya Shiloh era la bebé más esperada en una celebridad. Los paparazzis perseguían a sus padres para captar la evolución del embarazo de Angelina Jolie. Tanto fue el asedio a la actriz que ella y Brad decidieron que fuera en Namibia, África, su nacimiento para lograr que su llegada estuviera lejos de los flashes de los medios.

Y su fama aumentó a medida que la niña de impactantes ojos azules y cabello rubio iba creciendo. Cuando apenas cumplían los dos meses de edad, en julio de 2006 se convirtió en la persona más joven en tener una estatua de cera en el museo de Madame Tussaud’s en Londres.

En el 2015, la emotividad y alegría por el mundo del espectáculo se vio reflejado en el rostro de Shiloh al acompañar a su madre a recoger su premio a la villana de película favorita en la 28 edición de Nickelodeon Kids Choice Awards, por su papel de Maléfica. Fue su estreno en una alfombra roja junto a su hermana Zahara a tan solo 9 años de edad.

En este evento, Angelina transmitió un mensaje lleno de reflexión para los niños: “Ser diferente es bueno. Así que no encajes, no te sientes todavía. No trates de ser menos de lo que eres”, detalló el portal de Cultura Ocio.

Y es que así ha criado a sus hijos, amando la libertad de elegir lo que desean en su vida. Ese ha sido el espíritu y el sentimiento que mueve a Shiloh y el resto de sus hermanos.

