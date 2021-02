La conductora de televisión Francisca García-Huidobro realizó una funa en sus redes sociales, después de vivir un particular episodio en la vía pública.

A través de las stories de su cuenta de Instagram, la comunicadora dijo que “los hombres no entienden... Hoy caminando, 2 de ellos se dieron vuelta sin ningún pudor a mirarme el poto”.

“Como los caché por el espejo me di vuelta y les dije: ‘Igual no tengo tanto poto, ¿no?’ ¡Ahí quedaron! Basta ya. No queremos más eso”, explicó la también actriz sobre la situación que vivió en la calle.

La molestia de la animadora

Pero el reclamo de García-Huidobro no quedó solo en eso, ya que posteriormente subió nuevas historias en que criticó las respuestas que algunos de sus seguidores tuvieron ante la funa, la cual minimizaron o la tomaron como un chiste.

Después de referirse a una mala atención que le brindo su Isapre, la animadora siguió con el molesto episodio sufrido mientras caminaba, señalando que “publiqué un comentario sobre dos o tres personas, hombres, que en una situación muy desagradable me estaban mirando deliberadamente el poto”.

“Y lo único que he recibido de vuelta son comentario de lo mismo: ‘No tení poto, quién te va a mirar’, ‘ubícate, ridícula’”, expresó con molestia Fran.

“Y me cansé, me cansé de recibir ese tipo de comentarios de hombres, pero también de muchas mujeres, así que la regla nueva en este Instagram es que yo reclamo cuando quiero, digo lo que quiero, me pico cuando quiero, y si ustedes me siguen saben cómo soy y quién soy”, afirmó.

"¿Vamos a parar esto o no?"

Para finalizar su declaración, la presentadora hizo un llamado a detener estas acciones hacia las mujeres y también anuncio que quienes no estén de acuerdo con su postura son libres de dejar de seguirla, si así lo estiman.

“Voy a reclamar siempre que considere que se está cometiendo una injusticia y me voy a enojar cada vez que un hombre me mire de manera que no tiene que mirarme. No me pregunten si yo le miro el poto a los hombres, no se los miro ni menos en grupo. Históricamente ha sido así. ¿Vamos a parar esto o no?”, enfatizó.

“Y lo último que les quiero decir, con todo el amor del mundo, es que este es un Instagram que tiene mi nombre y no se paga suscripción, es libertad de ustedes seguirme o no. No aguanto ni un comentario más mala onda, la próxima vez se van de bloqueo”, concluyó.

