Este miércoles, la comediante nacional Pamela Leiva contó en sus redes sociales que recientemente se sometió a una intervención estética en su cara.

La humorista reveló que se inyectó ácido hialurónico en sus labios, con el objetivo de engrosar esa parte de su rostro.

“Me puse hoci jajaja, me encantó cómo quedó”, escribió Leiva en una publicación en Instagram, la cual acompañó con un video en que mostró parte del procedimiento estético que se realizó en una clínica.

Te puede interesar "No tengo por qué esconderme por estar quemado": Ignacio Lastra vuelve al modelaje

¿Cómo fue el procedimiento?

En sus stories, además, mostró algunas imágenes del momento previo a la intervención y también mientras se efectuaba el proceso de la inyección del ácido hialurónico, que se concretó el viernes de la semana pasada.

“Estoy nerviosa, porque cómo iré a quedar. Yo tengo el labio delgadito igual y, como dijo el doctor, con la edad como que ha perdido volumen mi labio. No sé si bajé tanto de peso que también se me fue la grasa de los labios, no sé”, bromeó la comediante minutos antes del procedimiento.

“Me gustaría darles un poquito más de volumen y definición, pero algo muy sutil la verdad, porque me da nervio. Entonces el doctor dijo que íbamos a ir probando de a poquitito”, añadió.

Sufre de alopecia

Hace uno días, Leiva también contó que padece de alopecia femenina, es decir, pérdida de cabello, la que se originó luego de hacerse una cirugía bariátrica para reducir su peso.

La humorista señaló que comenzó a sufrir de esta afección mientras trabajaba en un programa de televisión, y que “el director me mandaba a maquillarme la cabeza porque con las luces se me veía el casco brillante".

Pese a someterse a un tratamiento que frenó la alopecia, Leiva indicó que durante el 2020, producto de la emergencia sanitaria, comenzó a perder nuevamente cabello. Así fue como en diciembre del año pasado optó por ir al médico tras encontrarse un pelón "del porte de una moneda de $100" a la altura de la nuca.

“Con el tema de la pandemia se me empezó a caer muchísimo el pelo, cuando me toque esa piel lisa en la cabeza casi me da un infarto", manifestó.

El doctor que la atendió le reveló que padece "una alopecia areata por estrés y falta de nutrientes. Hoy estoy con tratamiento de vitaminas. Tomo 50 mg. de zinc en la mañana y una pastilla de magnesio en las noches. Voy a controles seguidos", sentenció la humorista.

Todo sobre Famosos chilenos