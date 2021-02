En agosto de 2017, Ignacio Lastra protagonizó un gravísimo accidente. Acompañado de su entonces pareja, la brasileña Julia Fernandes, su auto se volcó y explotó, situación que lo dejó con el 90% de su cuerpo quemado, mientras que ella resultó ilesa.

La figura del reality "Doble Tentación" de Mega era un solicitado modelo, pero tras la tragedia se retiró de las pasarelas, concentrado en su rehabilitación y en retomar poco a poco la normalidad en su vida.

"Nunca pensé en modelar. Para mí esa etapa estaba cerrada. Según mi idea, yo no cumplía con los requisitos", señaló.

Sin embargo, una tienda del retail en Chile le ofreció ser rostro de su nueva campaña otoño-invierno y, tras meditarlo, decidió aceptar.

"Me propusieron volver a modelar, me contaron un poco en qué consistía. Para mí no fue fácil pensar en volver a trabajar después de un accidente como el que tuve", agregó.

Las dificultades para aceptar la oferta se explican por los efectos que dejó el accidente en su cuerpo y los supuestos estándares que rigen en la sociedad para definir lo que es bello.

"Yo tenía unos estándares en mi cabeza, los cuales sabía que no estaba cumpliendo, en cuanto al físico, la cara quemada. Para mí, antes la moda era ser casi perfecto. Las personas con quien convivía en el rubro pensaban lo mismo y yo apoyaba", confesó a LUN.

"No tengo por qué esconderme"

La campaña de esta tienda busca "la inclusión y romper los paradigmas de belleza. En lo personal pensé: '¿por qué tendría que vivir escondido sin poder trabajar en lo que sé hacer?'. No tengo por qué esconderme por estar quemado o no poder trabajar en eso. Creo que sirve de inspiración para la gente que cree que no puede hacer muchas cosas".

Fue así como aceptó la oportunidad de volver a las pasarelas, algo que tampoco fue fácil después de estar un tiempo alejado de las cámaras.

"Estaba nervioso igual. Me dio miedo, pero después de un rato me dejé llevar. Físicamente no me sentía muy seguro; estoy muy flaco. Cuando me avisaron me puse a entrenar full gimnasio, a comer más sano, mentalizado en que si no iba a tener la mejor cara, por lo menos que la silueta se viera más maniquí. No por el hecho de estar así, tengo que verme mal", aseguró.

Por último, entregó un especial mensaje: "Con esto rompí mis propios paradigmas. Pensé que un modelo tenía que tener ciertas cualidades y ahora yo mismo me estoy dando cuenta de que no cumplo eso, pero me siento modelo, porque proyecto otra cosa, no solo físico. Este es el primer paso y me entusiasma, pero no solo modelar, sino que sirva lo que estoy haciendo, que dejé algo".

Todo sobre Famosos chilenos