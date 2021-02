Finalmente, y tras varios intentos por despistar a los fanáticos y la prensa, Sony Pictures reveló el título de la tercera película de Spider-Man de Tom Holland, el cual, gracias a una alianza, también es parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

El largometraje se llamará "Spider-Man: No Way Home" y se espera que sea lanzado durante la época navideña de este 2021, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm