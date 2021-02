El pasado 18 de enero el cantante colombiano Camilo Echeverry lanzó su tema "Ropa cara", sencillo que forma parte de su más reciente producción discográfica "Mis manos", la cual saldrá al mercado musical el próximo 05 de marzo.

Como es costumbre, y como ha hecho con otros temas de su autoría, el esposo de Evaluna Montaner, subió a su cuenta de TikTok un reto basado en la canción.

"Ok. Los reto, ¿a ver si lo logran? ¡Vayan al espejo! Y pa’ encontrarlos y repostearlos pongan #RopaCaraEspejo", escribió el compositor por la popular red social.

El desafío del intérprete de "Vida de rico" consiste colocarse en frente de un espejo y girar de espalda, hasta lograr hacer una circunferencia sin quedar de frente.

"Primer intento de la pulga"

Una vez en realizar la publicación, una de las primeras en intentar llevar adelante el reto fue Evaluna que, al parecer, no se dio la vuelta como requiere el challenge.

"Primer intento de la pulga", escribió el cantante entre risas al ver que su esposa no pudo con el desafío.

Los comentarios, tras la publicación del TikTok, no se hicieron esperar entre los seguidores del artista que destacaron el grado de dificultad del giro.

"Yo hago eso y me parto mi mandarina, porque me mareo"; "¿Y si me quedo sin espalda?"; "¿Vos querés que me parta la espalda?"; "Hasta el cuello me dolió", fueron algunos de los comentarios de los fanáticos del colombiano.

En tela de juicio

Como es bien sabido por sus seguidores, Evaluna y Camilo no tienen ningún tipo de problema al mostrar sus intimidades. Sin embargo, esta actitud parece molestar a algunos de ellos, quienes cuestionaron uno de los últimos videos subidos por la menor de los Montaner por su Instagram.

Trascendió que Evaluna compartió imágenes donde mostró, una vez más, los pies de Camilo e hizo una divertida referencia al nombre del disco, al escribir una leyenda que decía: "Mis pies".

Los fanáticos de estos enamorados no se tomaron a chiste el video y, por el contrario, señalaron que estos se veían sucios, razón por la que repudiaron que ambos muestren con frecuencia esta parte de su cuerpo y en ese estado, pues es sinónimo de falta de higiene.

