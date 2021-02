A días de que finalice la actual temporada de Verdades Ocultas y se inicie el salto temporal de 25 años, los capítulos de la teleserie de Mega están al rojo vivo y sus fanáticos reaccionan ante los cabos sueltos y las tramas que se podrán a partir de marzo.

Si bien la trama principal del capítulo fue el enfrentamiento entre Rocío (Camila Hirane) y Eliana (Francisca Gavilán), y la posterior detención de esta, los espectadores quedaron conmovidos luego de que Cristóbal-Tomasito (Beltrán Izquierdo) se enterara de la muerte de su papá Marco (Camilo Carmona) a manos de la odiada villana de la novela.

En la escena, Cristóbal escucha tras una puerta la conversación que tienen los adultos de la teleserie sobre la detención de Eliana, enterándose por lo que comenta su mamá Agustina (Carmen Zabala), sobre cómo murió el hombre que lo crió luego de haber sido secuestrado.

"Eliana fue la que mató a Marco y después le quiso echar la culpa a Ricardo", dice Agustina dejando impactado a su hijo.

Tras salir corriendo del lugar, el niño dándose cuenta de lo que acaba de descubrir dice visiblemente acongojado: "Eliana mató a mi papá".

En el salto temporal de la teleserie el papel de Cristóbal será interpretado por Matías Oviedo, quien deberá dar vida a un personaje que según el avance de la teleserie es bastante rebelde y que tendrá una relación tensa con su entorno.

En el avance, vemos que Cristóbal destroza su habitación mientras en su cabeza escucha la voz de Leonardo (Carlos Días) quien le dice "Yo esté donde esté, siempre voy a ser tu amigo secreto".

Tras la escena, los espectadores comentaron como es habitual rápidamente en Twitter, allí compartieron memes y teorías sobre los efectos que significará en el niño haber conocido la verdad sobre la muerte de su papá. Una de las teorías más extendidas es que Cristóbal será quien se vengue de Eliana en el futuro.

