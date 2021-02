La novia de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, se ha convertido en un referente de la moda internacional. Con su belleza y personalidad ha logrado llevar su nombre a las esferas del mundo fashionista y brillar por sí sola.

Esta vez la sensualidad se elevó en una producción para la revista InStyle España en la que la modelo, nacida en Argentina, es portada del mes de marzo 2021, en una sesión fotográfica que revolucionó las redes sociales con la imagen que dejó al descubierto su piel bronceada.

La reconocida influencer se robó las miradas al ocultar sus atributos con una maxi cartera de la firma Gucci, en una imagen que forma parte de una producción fotográfica rodeada de atuendos que son tendencia y de carteras de las grandes casas de modas del mundo.

Georgina lució regia en la instantánea, con el cabello en negro azabache recogido y un maquillaje sutil, pero con definición en sus ojos, mientras se veía acostada y muy relajada con una mirada penetrante.

Las confesiones de la novia de Cristiano Ronaldo

La imagen que se llevó la portada fue a Georgina Rodríguez con un vestido de terciopelo negro con guantes bordados en cristales con los que rodeó su rostro. “Es cierto que no siempre he brillado por mi belleza, pero siempre he sido feliz”, es parte del titular que se lee en la tapa con su nombre.

En la entrevista, la modelo de 27 años habló de su nueva vida en Turín, Italia, su familia y los planes que tiene para un futuro, de la mano de su novio y siendo la madre de su hija biológica y del resto de sus herederos con los que ha formado una hermosa familia.

Pese a que la novia del jugador presume de su exclusivo guardarropa de las reconocidas marcas en su cuenta de Instagram, realizó unas confesiones inesperadas al recalcar sus humildes orígenes, diciendo lo difícil que fue perseguir sus sueños.

“He trabajado mucho y he tenido una vida sacrificada y el universo me ha recompensado con lo más grande: una familia hermosa”, a lo que agregó lo bien que sabe qué es pasar dificultades económicas. “Yo también sé lo que es empezar desde abajo y llegar justa a final de mes. Empatizo mucho con la gente debido a mis orígenes humildes”.

Desde la reconocida revista InStyle destacan el éxito alcanzado en las redes sociales por Georgina Rodríguez, quien con 23.7 millones de seguidores es considerada una de las reinas de Instagram en España, donde vivió junto al astro del futbol portugués en su época con el equipo del Real Madrid.

Como parte de las fotografías, la novia de Cristiano lució outfits de lujo que son parte de las tendencias en moda que la revista propone a las féminas para un cambio en el contenido de sus armarios, incluyendo atuendos en cuero y terciopelo en tonos como el blanco, beige y negro.

El gran protagonismo de los atuendos son las carteras, por lo que Rodríguez se ve sentada presumiendo de sus tonificadas piernas con una abertura pronunciada de su abrigo, mientras sostiene los bolsos de la marca Louis Vuitton.

