El pasado viernes 19 de febrero la abogada Macarena Venegas anunció la muerte de su padre Guillermo, hombre que a sus 79 años falleció a causa de un cáncer de próstata que lo aquejaba desde hace dos años.

"Mi papito lindo, hoy decidiste partir. Siento un amor infinito por ti. Me enseñaste a ser responsable, leal y comprometida. A disfrutar de la vida, la naturaleza, el mar, las noches estrelladas, los amaneceres, la libertad, el ajedrez, las antigüedades, el art nouveau y el art deco, los detalles, la música brasileña, los Beatles, los Jaivas y nuestro Astor Piazzola", escribió el día viernes la abogada.

"Tantos momentos preciosos y enseñanzas que guardo para siempre en el alma. Gracias por haber sido mi papá. Yo soy tu corazón (emoji), te amo", añade en la publicación de despedida en Instagram.

"Lo voy a extrañar mucho"

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN) Venegas explica que la noticia de la muerte de su padre le llegó en una actividad de campaña, es candidata a convencional constituyente por el distrito 12, y recordó los difíciles momentos que significaron la enfermedad de su progenitor.

"Fueron años difíciles para él y la familia. Con una larga enfermedad donde siempre teníamos la esperanza de que se iba a recuperar, pero no lo logramos... Tengo mucha pena, estoy muy triste. Lo voy a extrañar mucho", le dijo a LUN.

"Siempre que tuve un problema mi papá fue la persona que me supo consolar con la palabra precisa y justa, donde recuperaba mi paz. Fue tan importante que hoy me siento un poco huérfana", dijo la abogada respecto a la falta que le hará su padre.

"Fue mi gran consejero de la vida, mi gran apoyo, entonces me da pena seguir adelante y que no esté, que no le pueda contar nada, que no le pueda preguntar nada, que no me pueda consolar ni apoyar, me da mucha pena", añadió Venegas.

Tras la muerte de su padre muchas personas le entregaron su apoyo a la exconductora de Veredicto, lo que agradece profundamente. "Le agradezco a todas las personas que se han tomado el tiempo", dijo.

